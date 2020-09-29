Riesgo sanitario

Luis Cabral Montevideo

@| En estos últimos días, donde los casos de coronavirus siguen en aumento, en un país que por suerte tiene controlada la pandemia, han ocurrido tres episodios importantes relacionados con la falta de medidas sanitarias tomadas por la población.

En todos los casos han habido descuidos de importancia; y esto va generando preocupación en las autoridades y en el ciudadano común que cumple.

Comienzo con la Marcha de la Diversidad: miles de personas amontonadas sin tapabocas, sin distanciamiento y además compartiendo mate, bebidas y cigarrillos. Se podría haber realizado esta marcha respetando las medidas sanitarias.

Otro evento fue lo vivido en la tarde y noche del viernes pasado en la Terminal de Tres Cruces. Miles de personas que se trasladaron a sus departamentos a votar. Aquí se vio distanciamiento cero, pero pude comprobar que el 95% de los usuarios llevaba tapabocas.

Otro factor de riesgo fueron las elecciones departamentales.

Tres eventos de importancia donde el riesgo aumenta y habrá que esperar unos 15 días y ver qué pasa; si se dispara o no el número de contagios. Será casi imposible seguir el hilo epidemiológico por la gran cantidad de personas relacionadas.

Ojalá esto no complique la situación sanitaria del país que hasta ahora ha sido controlada. Principalmente por aquella mayoría que se cuidó y siempre cumplió con todas las medidas sanitarias.

