@|Se aproxima la llegada de los Reyes Magos, muy devaluados en este momento porque Papá Noel los ha desplazado. Me imagino cómo se sentirán que una sola persona los desplazara. Más que cumplen todo lo actual que es el de incluir en el trío un afrodescendiente, lo cual habla de que se están actualizado; seguramente la falla es que una mujer tendría que haber integrado el trío.



Papá Noel nos trajo todos los aumentos que debemos pagar a partir del 1° de enero, lo que perjudica al trío que debe asumir los nuevos costos. La verdad que si no fuera porque vuelve loca a la Intendencia que no puede controlar los papeles de los regalos, diría que tiene una tendencia izquierdista que combate a la monarquía que ejercen los Reyes.