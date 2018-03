El Rey Momo está de luto

@|Triste con los fallos de Carnaval, o mejor dicho con las injusticias o atropellos que he observado en los últimos tiempos en nuestra querida fiesta popular, tan reconocida mundialmente en la actualidad.

Un festejo que se ha visto ensombrecido en los últimos años, con figuras, que – sin desconocer su potencial artístico- han logrado avasallar con su actitud a otras personas, conjuntos y me atrevería a decir alguna que otra organización.



¿Qué mensajes dejamos a nuestros jóvenes cuando un individuo hace lo que quiere, desobedece todas las reglas y se le premia por eso, en vez de sancionarlo como corresponde a cualquier persona que se desvía de las reglas consecuentemente?



¿Qué mensaje dejamos cuándo a un conjunto se le ignora porque dice lo que piensa correctamente contra quienes tienen los hilos de ese ya orquestado espectáculo?



A quienes vivimos ya muchos carnavales, nos da mucha lástima ver en qué se ha convertido este acontecimiento tan maravilloso que vive el Uruguay, y que se espera con tanta ansiedad durante todo el año. Alguien me dijo que tenía que acostumbrarme a estas injusticias, pero si lo hiciera sería un cómplice más.



Rey Momo está de luto, y lo seguirá estando mientras no se corrijan todas las incoherencias que estamos observando estupefactos, cada año.

Y lamentablemente, en unos meses, lo sucedido quedará en el baúl de los recuerdos facilitando que el carrusel de la locura siga girando.



Señores, simplemente estoy transcribiendo lo que he conversado con mucha personas en la calle, pero por temor a decirlo en voz alta, o no expresarlo adecuadamente convierten su voz en un quejoso murmullo...

Quiero pensar que es por el último motivo, porque si en una fiesta popular (en cualquier lado, en realidad) comienza a reinar el miedo, cerrá y vamos…



A buen entendedor, sobran palabras…