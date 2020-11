Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me contacto con ustedes porque soy un cubano con residencia en trámite en el Uruguay. Mi planteo es acerca del tema Reunificación Familiar; trámite que ha quedado suspendido a raíz de la pandemia.



En los primeros meses, era algo lógico que se cerrara dicho trámite y fue un ejemplo para nosotros ver cómo el Canciller se ocupó de todos los uruguayos varados en los distintos países del mundo. Pero al comenzar una nueva normalidad y reanudar vuelos desde el Aeropuerto de Carrasco, no entiendo que nos mantengan separados de nuestros hijos por no estar otorgando visas. No estamos pidiendo una visa de turismo, ni un vuelo de ayuda humanitaria, estamos solicitando sólo poder volver a reunirnos con nuestros hijos que es la fuerza mayor que nos impulsa a salir adelante cada día. Siempre cumpliendo con todos los requerimientos que necesitaría dicho trámite.



Somos un centenar de familias en la misma situación. No es que seamos egoístas al pedir esto, es que vemos cómo de a poco se van retomando todas las actividades y cómo las personas empiezan a viajar alrededor del mundo. Por otro lado, sabemos que la situación se va a mantener por más tiempo.



Son horas que se convierten interminables al saber que nuestros pequeños están del otro lado del océano y no se hace nada por darnos una respuesta convincente por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.