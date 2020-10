Los resultados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Este 27, como el de octubre pasado, dijo sus verdades. En realidad casi es un resultado calcado, con la particularidad de no ser ni la misma elección de cargos, ni así tampoco de candidaturas semejantes.



Pero en los hechos comprobó algo que las encuestas venían señalando reiteradamente, la muy buena opinión que la población tiene del gobierno, que bordea el 60%, justo, justo el porcentaje de votos obtenidos por la coalición en estas municipales.



De esta manera, evidencia que lo que venía sosteniendo el FA está lejos de lo que piensa y expresa la gran mayoría popular, que sigue votando lo que considera de su agrado.



A su vez, demuestra porqué los perdedores de 2019, se reiteran en 2020.



Mientras sigan con la mirada en la nuca y pensando en sus excelsas bondades, no podrán comprender que su nueva derrota radica en esa forma de querer ver lo que no es y no entender que su pensamiento corre contra lo que desea y vota la mayoría.



Bella Unión, San Carlos, Chuy, Piriápolis, Municipio F en capital dicen, a lo largo y ancho del país, que la cuestión no es ni de una sola localidad o región y menos de un candidato. Sin desconocer la bondad de ellos, es el considerar de verdad lo que el ciudadano quiere, lo que mueve su voto en una u otra dirección.



Solo apreciar que Laura Raffo, con más de 354.000 votos, es la candidata más votada por gran ventaja; grita con fuerza porqué pasan las cosas que pasan.



No hay fantasías ni anuncios de catástrofes que valgan cuando el pueblo sabe dónde y con quién quiere ir al futuro.



Actas que "aparecen", LUC y otras leyes y disposiciones que cumplen el programa votado en noviembre, son suficiente razón para que el 60% renueve su apoyo al gobierno y a quienes lo defienden y representan.