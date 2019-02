Resultados de gobiernos populistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los resultados de los gobiernos populistas han sido tenebrosos en nuestra América y los gobiernos que los sustituyen deben hacer ajustes que los causantes recriminan.



Argentina, Brasil, Ecuador; los demás países se dieron cuenta y los sustituyeron a tiempo.



El caso Venezuela queda aparte porque no se llega a llamar gobierno. El actual presidente fue nombrado por el anterior pensando que iba vivir muchos años y puso a alguien como segundo pensando que nunca iba a asumir.



El último caso, Ecuador, tuvo que recurrir al FMI por préstamos porque si no tenía que pagar intereses del 11%.



Por supuesto Don José y Doña María no se van a enterar, pero explicándole que si ganan $ 20.000 y gastan 30.000 podrán hacerlo durante 2 o 3 meses y les va salir muy caro.



Posiblemente en este momento se encuentren disfrutando el carnaval uruguayo que se festeja cuando no es la fecha y dura 30 días, viendo y escuchando algunos conjuntos que denostan a los partidos tradicionales que ya hace muchos años no gobiernan.