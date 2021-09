Resultados estudiantiles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Una vez más aparece una actitud descomedida del Frente Amplio solicitando la "presencia urgente" de la Directora de Enseñanza Secundaria, en el ámbito parlamentario, para dar explicaciones respecto de sus dichos referidos a los positivos resultados de estudiantes del departamento de Colonia. La Directora se refirió a este departamento calificándolo de "muy pujante, integrado por distintas colonias de inmigrantes, lo cual creo que también genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y encarar la vida".



A los legisladores del FA les molestó el uso del vocablo "genéticamente", atribuyéndole una connotación segregacionista, cuando en realidad la Directora se refirió a esa palabra en un sentido cultural y No biológico.



Alcanzaría para darse cuenta de ello, si se actuara de buena fe.



"Enorme preocupación e indignación" manifestaron los referidos representantes, quienes no tuvieron similar escozor ante los paupérrimos resultados de sus representantes, cuando ocuparon cargos de gobierno en la enseñanza.



Pues bien, que se haga hincapié en una palabra y pretender dejar de lado el contexto y el concepto general que se quiso transmitir, es de una "chiquitez" intelectual que no llama la atención tratándose de quienes en ella pretenden hacer base.



Quienes hayan viajado o simplemente tengan noticias de lo que son países como Suiza, Austria, Alemania, Japón, etc. habrán comprobado que hay distinguibles diferencias entre sus idiosincracias y las latinas. El orden, la disciplina, el respeto y otros valores que se cultivan en esas sociedades desde tiempos inmemoriales, hace que esos valores sean dignos de ser puestos de manifiesto y replicados en sociedades a las cuales gente de esos sitios deciden emigrar. Personas de aquellos orígenes se han instalado en nuestro país, por ejemplo en el departamento de Colonia. Y quienes conozcan ciudades de este departamento (Nueva Helvecia, Colonia Suiza, Colonia Valdense y otras) podrán identificar allí una atmósfera diferente a las que se perciben en otras ciudades de nuestro país.



Señalar esto No es despreciar a los ciudadanos del resto del Uruguay, sino destacar una realidad que es atribuible a las características propias de la masa de inmigrantes que citó la Directora de Enseñanza de Secundaria.



La solicitud de convocatoria al Parlamento constituye un nuevo afán de entorpecer las labores gubernativas en todos los ámbitos en los que al Frente Amplio le sea posible hacerlo. Esos "inspectores de zócalos" están doloridos por haber sido desplazados del gobierno a causa de su ampliamente demostrada incompetencia para dirigir el país cuando les tocó hacerlo, y pretenden "vengarse" del castigo que les propinó la ciudadanía al restarles su apoyo electoral obstruyendo el trabajo productivo con este tipo de acciones.



Continúan y continuarán en su triste peregrinar con estorbos de esta laya porque en esa tarea sus habilidades adquieren amplio destaque y una bien merecida reputación.