Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hay análisis sobre el resultado del domingo 27.



Todos sabemos que el objetivo verdadero no era otro que cuestionar y/o impedir el desarrollo del programa Compromiso por el País aprobado en el balotaje de noviembre de 2019.



Y en efecto, el resultado deja claro, otra vez y por las dudas, que eso fue lo que ocurrió.



El Compromiso por el País fue ratificado por la ciudadanía y lo que debe suceder es la continuidad de su aplicación. Lo que vale decir reformas de la educación y la seguridad social, más la inserción internacional mediante la apertura de la economía en un mundo cada vez más preocupado por su seguridad alimentaria, donde tenemos grandes posibilidades, sumadas al desarrollo de tecnologías en las que tenemos para aportar y emprender.



Hemos llegado a oír algunos comentarios y declaraciones que parecen marcianas o realmente de mala fe absoluta, sumado a la incapacidad de comprender la realidad expresada en las urnas.



¡Se ha llegado a decir que el gobierno no ganó porque sólo logró el 49.8% de los votos por el No! ¡A renglón seguido que están en “combate” por sus declarados intereses! Y nadie se preguntó por los votos en Blanco ni porque los opositores, que eran los exigidos a superar el 50.1%, ¡no pudieron llegar a más del 48.8%!



En este mundo al revés que ve todo con el cristal hecho añicos, no es creíble que algunos expertos nos digan que no hay ganador ni perdedor o que todo está en difusa nebulosa.



Prefiero que opten por elegir la vereda opositora. No tiene nada malo esa vereda. Lo único que exige es honestidad intelectual para decirlo y saber cada quien lo que vale su comentario.