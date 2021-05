Restringir la movilidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



(| Si bien escuché las recomendaciones de Radi, integrante del GACH, creo que no se puede restringir más la movilidad. Entiendo que los científicos deben hablar con claridad y expresar sus conclusiones, pero la evaluación del gobierno es más amplia. No se puede parar el trabajo. La gente viene soportando mucho tiempo esta crisis y ahora no se puede dar marcha atrás.



La salud es esencial, lo sé; pero si no entra dinero en la casa no hay comida, y también nos enfermamos. En fin, hay que seguir cuidándonos y a no aflojar...