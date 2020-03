Respuesta a carta de lector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Con fecha 24/2/2020 en la pág. Ecos, el Sr. Gliksberg escribió una carta titulada “No olvidar ni repetir esta tragedia”, la cual me merece las siguientes consideraciones.



1. Azerbaiyán es una dictadura de la familia Aliev, que viola los derechos humanos de su propia población, encarcelando disidentes, periodistas y gente de la cultura.



2. Los armenios, con más de 4.000 años de cultura milenaria, jamás atacamos países vecinos a lo largo de la historia, por el contrario, siempre fuimos víctimas de invasiones tártaras, mogoles, árabes, persas y turcos otomanos.



3. Nagorno Karabaj, para nosotros Artsaj, es un enclave de tierra históricamente armenia, por ello el comandante armenio caído en la lucha de autodefensa de Artsaj, Avo Monte Melkonian encontró en todas las montañas monumentos armenios, iglesias y cruces talladas en piedra (Jach Kar).



4. Azerbaiyán usa su poderío económico para comprar voluntades en América Latina, intentando tergiversar la historia real, hecho por demás lamentable.



5. En el año 1988, en las ciudades azeríes de Sumgait y Baku, la dictadura de Aliev ordenó el comienzo de una limpieza étnica contra los armenios, un verdadero Progrom que costó la vida de cientos de armenios que vivían pacíficamente en Azerbaiyán, por ello comenzó la lucha de autodefensa derrotando a los invasores.



6. Jodyali fue usada por los azeríes para bombardear la capital de Artsaj (Stepanakert), matando mujeres y niños inocentes y el propio presidente de Azerbaiyán de la época, Aiaz Mutalivov reconoció que la responsabilidad de los sucesos era de los propios azeríes.



7. Además, Artsaj cumplió con el principio del derecho internacional que reconoce la libre determinación de los pueblos y en elecciones libres el pueblo de Artsaj votó con un rotundo 98 por ciento a favor de la independencia, que tarde o temprano habrá de ser reconocida a nivel internacional.



8. Pero rechazo, porque me parece una falta de respeto, y me indigna que el Sr. Gliksberg hable de “genocidio de Jodyali”, porque Genocidio es el que sufrió la nación armenia entre 1915 y 1923 a manos del imperio turco-otomano, que costó la vida de 1.500.000 armenios, con la orden del ministro del interior de Turquía, Talaat Pasha; y del cual mi abuelo paterno fue degollado en un cuartel turco de la ciudad de Marash, más otros 42 familiares de la familia de mi abuelo materno.



9. Tarde o temprano, la verdad histórica siempre sale a la luz.

Los armenios queremos la paz, somos un pueblo históricamente pacífico, pero no aceptaremos jamás que nos vuelvan a masacrar a nuestros niños y mujeres.