En respuesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| El domingo 7 de abril se publicó en este espacio una carta del Sr. Rodolfo titulada “Inversión china en nuevo puerto pesquero”. Con el mayor de los respetos hacia su opinión, desde la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros entiendo importante aclarar algunos puntos en los que se equivoca.



Su primer párrafo asegura que “Para muestra alcanza un botón. Empresas pesqueras chinas, taiwanesas y coreanas son los abanderados en haber creado, el mayor cementerio de buques - en su gran mayoría pesqueros - en la bahía de Montevideo”.



Los datos que voy a brindar son de un estudio realizado por nuestra Cámara en julio de 2018 basado en información recabada de la propia Administración Nacional de Puertos y, prácticamente en su totalidad, de acceso público. Si bien ya pasaron más de seis meses de ese estudio, el lector podrá notar que, por los tiempos que manejamos, esos meses no alteran la realidad.



A julio de 2018 había cincuenta y nueve barcos en situación precaria, algunos abandonados en favor del Estado y otros que, estando en situación de abandono, aún siguen teniendo un responsable que paga por estar en ese lugar. De esas embarcaciones, cincuenta y siete son pesqueros y solamente dos son de otra naturaleza.



Si tenemos en cuenta las “nacionalidades” o banderas de estos buques, treinta y seis (61%) son de bandera uruguaya, es decir, son buques uruguayos. La siguiente incidencia es la de barcos coreanos, habiendo catorce de Corea del Sur (24%) y dos de Corea del Norte (3%). El restante 12% se reparte entre buques de Belice (1), Georgia (1), Namibia (2), España (2) y Estados Unidos (1). Como se puede ver, no hay ningún barco chino o taiwanés en esta lista.



Desconocemos en qué se basa la expresión de “el mayor cementerio de buques”, pero lo que sí está claro es que son nuestros propios buques los de mayor incidencia en este cementerio.



Un último detalle a tener en cuenta: el tiempo. Con el relativamente reciente cierre de Fripur, se podría caer en el error de pensar que es esta la razón por la que son tantos los buques uruguayos abandonados. Sin embargo, si estudiamos el tiempo de estadía de estos buques en puerto, podemos ver que el 58% (34) llevan entre dieciséis y veinte años en puerto (de los cuales veinte llevan diecinueve años en puerto). Y un dato más: no ha habido nuevos abandonos en los últimos cuatro años ni tampoco hay registros de buques con más de veinte años en puerto.



En conclusión, y manifestando nuevamente nuestro respeto a la opinión del autor de la carta, así como la de todos los lectores, entendemos que la argumentación dada está equivocada y fue por eso que quisimos poner a disposición los datos.



Si los lectores quieren profundizar en este tema, próximamente encontrarán la presentación a la que hacemos referencia en nuestro canal de YouTube (CAPE UY).