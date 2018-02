@|La muerte de esta joven y la herida de gravedad a un trabajador venezolano que vino a buscar trabajo en este país, ilustra la gravedad actual en que vivimos; donde los delincuentes andan con armas de grueso calibre y las usan de forma indiscriminada y salvaje.

No buscamos culpables, pero sí el responsable y los responsables son quienes gobiernan y nos deben representar a la mayoría de los ciudadanos, les guste o no.



A mi entender es hora de cambiar la legislación y esa es tarea del gobierno, de todo el gobierno. Mi propuesta es bastante simple y me parece fácil de implementar, si se quiere.



Punto 1- Cualquier persona con antecedentes que sea sorprendida portando un arma de fuego será condenada a cinco años de prisión, haya cometido o no un deleito. (No lleva el arma para rascarse la oreja).



Punto 2- Si el arma fue robada (no importa que declare que la compra el Pajas Blancas) se le agrega el delito de receptación que se suma a lo anterior.



Punto 3- Si el arma fue robada a la Policía o con violencia se aumenta la pena.



Punto 4- Si esa arma fue utilizada en un delito previo, se procesa al que la tiene por complicidad en el delito (no importa que atestigüe Dios que él no tuvo nada que ver).



Corresponde al Parlamento aprobar esto y sacar a los delincuentes armados de las calles. Pedimos a los ciudadanos mil requisitos para tener un arma y los delincuentes las tienen sin casi castigo.



¡Algo está muy mal y huele muy mal!