Uso responsable del vehículo

@|Escuché al Sr. Pablo Inthamousu, director de movilidad de la Intendencia, en una entrevista radial.



Está preocupado porque algunos Uber se le escapan de sus regulaciones, quedan algunos rebeldes todavía.



Luego por supuesto siguió con el tema del uso de los vehículos particulares, que considera irresponsable que lo use una sola persona ya que la ciudad no da para tantos autos. Entonces quiere que se use el transporte público en lugar del auto particular.



Un oyente, muy inteligente, le preguntó si en el caso de dejar de usar el auto y usar el transporte público se bajarían las patentes... Ante esa pregunta quedó estupefacto y no supo que contestar... que tal vez a muy largo plazo se vería eso.



Para cambiar a la gente en el uso del auto hay dos opciones, la primera es poner una barrera en la calle Ejido y no dejar pasar ningún auto. La segunda es hacer un buen transporte que tenga horarios certeros; que no se viaje como ganado; que los asientos sean del tamaño de los uruguayos adultos, no del tamaño de los niños; que haya una limpieza adecuada y por supuesto que un tramo que en un vehículo se hace en 10 minutos, no se demore 45 en ómnibus.



Sabiendo que la gente es inteligente, si logra esto, seguro la mayoría dejará el auto en la casa y usará el transporte público. Claro, si tiene que andar con algún equipo no tendrá mucha opción, no puede andar en el transporte público cargando un computador ya que seguro será robado ó rapiñado, las cosas no están para salir por ahí con championes de marca y menos con un equipo.



Señor Inthamousu, lo que se precisa es que dejen de dar órdenes y poner limitaciones, deben trabajar para mejorar las condiciones del transporte en general y el público en particular. Habla de ciudad inteligente y la verdad es que es inteligencia aplicada a la recaudación, no a la mejora.