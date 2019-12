Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Hace unos veinticinco años conocí un joven estudiante de derecho en mi casa, venía de una familia política y charlando ese día le pregunté si esa era su vocación. El muchacho me miró y con total sinceridad me dijo que no sabía, no le había sido fácil ser adolescente con la responsabilidad de su padre y los embates que sufrió su familia en forma posterior; una respuesta honesta y por demás sincera.



Hoy ese joven está a punto de asumir la misma responsabilidad que su padre, ya las dudas no existen, conoce desde joven lo que significa la responsabilidad que asume, la fragua de la vida lo templó desde lo ingrato que se puede ser con la familia de quien asume dicha responsabilidad y lo solitario del sillón que lo representa por lo que se formó para ser una persona al servicio de la sociedad.



Estas palabras son pocos los que conocen su verdadero significado. La mayoría busca poder, prestigio y enriquecimiento; el verdadero demócrata sirve, otros se valen de la democracia en su provecho, como el período que está terminando.



Hoy sólo te pido que des lo mejor de vos para servir. Da luz a lo oculto; el pueblo es lo suficientemente maduro para ver lo que deba ver, no importa lo grave. Solicita ayuda aún a quienes no lograron representación parlamentaria, los necesitamos a todos. Esto fortalecerá la democracia y el sistema republicano en contraste directo de quienes se valieron de él para sólo acumular poder.



Y desde ya Sr. Luis sepa no está sólo, si nos necesita acá estamos para echar la mano.