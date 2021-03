¿Y la responsabilidad en qué quedó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como diría el Dr. Javier Barrios Amorín: "Esto es un grito de angustia, pero no de desesperación". Va para el año que estamos encerrados los mayores y aún hay personas, por llamarlas de alguna forma, que no han comprendido que el asunto es grave.



En Treinta y Tres, los fines de semana se junta mucha gente, sin barbijo, en el Parque del Río Olimar. Esa es una de las razones por las que tenemos más de 100 personas con Covid - 19 y alrededor de 500 encuarentenados.



Otra es que va mucha gente cruza la frontera (Río Branco o Chuy) y cuando regresan plantan el bichito. Y además, se sabe que muchas personas que están en cuarentena van a supermercados y prácticamente hacen vida normal.



El Presidente optó por la “libertad responsable” evitando así medidas represivas, como en otros lugares. Pero parece que no están respondiendo al crédito que les dio el Presidente.



El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y el Grupo de Científicos que coordina el Dr. Rafael Radi, junto a otras reparticiones del Estado, han trabajado en forma brillante; pero parece que la gente reclama sólo los derechos y se olvidan de la obligaciones.



Hay tres hechos que causan indignación:



La marcha del 8 de Marzo (una vergüenza, personas sin barbijo, amontonadas de una manera desafiante a las autoridades).



Por otro lado, hemos visto por TV la ciudad de Rivera; se parece a Ciudad del Este en Paraguay (40-50 ómnibus cargando gente a los Free Shop). También desde Treinta y Tres y de otros lugares cruzan a Yaguarón y de Yaguarón cruzan a Río Branco de compras a los Free Shop. ¿Eso no se puede parar?



Por último, el carnaval de este año se suspendió oficialmente, pero hay gente que no entendió y el carnaval sigue campante.