Responsabilidad del próximo Presidente

@|Responsabilidad que debería asumir el próximo Presidente de la República compartida por los partidos que conformen la coalición.



Escuchamos de parte de varios candidatos a la presidencia que en el próximo período de gobierno habrá que hacer todos los ajustes posibles en el presupuesto nacional como una de las formas de bajar el abultado déficit y llegar a reducir la deuda externa y la inflación.



Seguramente también tendrán que hacer una administración más eficiente, ordenada, prolija y trasparente.



Similares medidas se deberán tomar en los entes autónomos y servicios descentralizados.



Otra medida de la cual oímos hablar un día sí y otro también, es sobre las cajas de jubilaciones o sea BPS, campeón en déficit y quizás un pozo negro con algunos cangrejos escondidos.



La esperanza que tenemos es que el Presidente que triunfe sea de uno de los partidos de la oposición, pues de ganar nuevamente el Frente Amplio ya han demostrado durante casi 15 años que son expertos en mala, desprolija, ineficiente y poco trasparente administración.



No supieron usar apropiadamente los históricos ingresos que el país tuvo gracias al viento de cola, por decir lo menos, ya que Juan Pueblo conoce bien otras irregularidades en las cuales el Poder Judicial debió sentenciar.

La mayoría de los candidatos de la oposición hablan de que el próximo gobierno deberá ser de coalición y se muestran proclives a que en los grandes temas, economía, educación, seguridad y salud, los programas a cumplir por ser de largo aliento deberían ser programas de Estado.



Pero hay un enorme campo de acción para ahorrar que, si bien escapa a la autoridad del Presidente y del Poder Ejecutivo, debería ser responsabilidad de los partidos acuerdistas que integrarán la coalición nacional.



Me refiero al parlamento y los legisladores.



Este poder es independiente y por lo tanto se vota su propio presupuesto.

Hay muy buenos estudios hechos sobre este tema que fueron financiados por organismos internacionales que demostraron que los sueldos de los legisladores son un porcentaje chico del total.



Si razonamos que el Uruguay desde su independencia tiene la misma superficie, que la población hace años que aumenta en forma mínima y que las tecnologías se han desarrollado en forma exponencial, ¿cuáles son las razones por las que tenemos un edificio anexo, muchísimos más funcionarios y un presupuesto tan aumentado?



¿No será la hora que esos partidos todos, que tendrán una numerosa representación parlamentaria, se pongan de acuerdo y le demuestren a la sacrificada ciudadanía que quieren gobernar para el bien del país?



Quizás mucho de lo que se gasta deberá ser sustituido por ejemplo: no más medios gráficos, todos se pueden leer en Internet; disminuir al mínimo las impresiones ya que todos las pueden recibir en forma digital; revisión de los servicios contratados; no llenar las bacantes que se producen; disminuir el número de asesores y secretarios; reducir los viajes al exterior y las representaciones en organismos internacionales que poco nos aportan; la flota de automóviles, etc.



Seguramente varios de los que se sientan perjudicados por estas reformas y pensando egoístamente se podrán molestar, pero los orientales que estamos afuera del Palacio Legislativo y con un parlamento del cual nos debemos sentir orgullosos, les pedimos que reflexionen sobre el tema y demuestren que en este poder también tomarán medidas en beneficio de los uruguayos todos.