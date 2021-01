Responsabilidad del Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En varias oportunidades, escuché al Sr. Presidente de la República asumir toda la responsabilidad si las cosas salían mal en la lucha contra el Covid-19. Dijo también que, si salían bien, era obra de todo el pueblo uruguayo.



Esperé que hubiese declaraciones de ministros, senadores, diputados contradiciéndolo, diciéndole que la responsabilidad era de todos.

Mencioné sólo a estos, ya que son los representantes elegidos por todo el pueblo uruguayo (incluyo a todos los partidos políticos, no sólo al oficialismo); o sea que, con su apoyo, era transmitir que la responsabilidad de que salieran mal las cosas también era de todo el pueblo uruguayo. ¿O no es así?



Qué pobres y mezquinos de espíritu que somos. Y nos llenamos la boca con el Greg Mortimer.



Vergüenza da que, por politiquería barata, por hacer zancadillas, por saber sólo a modo de ejemplo que, si solo tuvimos que capitalizar a Ancap en US$ 800 millones, no sobra la plata para una renta básica; porque de hambre en el Uruguay nadie se muere, sí por Covid-19. Por la desidia y por contreras nomás, no asumimos nuestra responsabilidad de acompañar al Presidente.



Si hoy día las cosas salen mal, es culpa de todos, no sólo del Presidente. ¡Qué falta de grandeza!



Hoy sí se ve lo diminuto e insignificante que son los seres humanos cuando hay pandemias y más aún, cuando tienen poder e influencia en la opinión pública. “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”, hoy ya son palabras huecas y muertas, ya que si fuéramos ilustrados y valientes no dejaríamos solo al Presidente.



Solo hay una cosa que le puedo criticar al Presidente o a quien corresponda. Los muertos por Covid-19 tienen nombre y también deberíamos considerarlos “desaparecidos”, ya que fue la dictadura de gente que no asumió, ni asume, la responsabilidad de que con la desidia los mató y los sigue matando.