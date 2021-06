Más respeto, ¡por favor!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las pandemias, por definición, no reconocen fronteras y en forma sutil y escurridiza enferman y matan a muchas personas. Es muy angustiante, pero siempre fue así, no tienen jefes ni dueños.



Por eso, no entiendo en qué comité de base se creó el estúpido relato de querer adjudicarle la culpa al gobierno. Pero lo más condenable es que, como siempre, varios referentes de izquierdas salen a diseminar este inescrupuloso discurso para que cale hondo en la población.



Utilizan argumentos totalmente carentes de contenido y validez.



Seamos honestos, en todo caso si existe un culpable, es de todos los irresponsables en general y no de alguien en particular.



Evitemos las chicanas tirándonos los muertos como si fueran panfletos para obtener algún rédito político. Es muy desagradable, irrespetuoso y de una increíble bajeza. Los ciudadanos nos merecemos mejores políticos.