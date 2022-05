Respetar las mayorías del pueblo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La verdad es algo que no se respeta en las decisiones de la actividad privada.



En las elecciones y plebiscitos nacionales, por mandato constitucional se decide por mayoría del pueblo. Pero en las decisiones de asambleas gremiales de la actividad privada, no es así. Deciden los sindicatos y el PIT-CNT, en la elección de autoridades.



Sabemos que el Plenario del FA dirige todo. Y en él prima el Partido Comunista, aunque representa un pequeño porcentaje de los gremios y de la población. Y los anarquistas también se asocian.



Los del partido casi siempre se salen con la suya, pues son los que nunca faltan a las asambleas en las que no se vota, todo se resuelve levantando la mano.



Para respetar entonces la opinión de las mayorías del pueblo, debería ser como en lo nacional: asistencia obligatoria y voto secreto; cosa que rechaza la izquierda ortodoxa para seguir creciendo.



Espero pues algún proyecto de ley al respecto.