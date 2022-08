Respetar lo legal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Podría ser una película de ficción, pero era una triste e indignante realidad. El policía esposaba y llevaba detenido a un ciudadano que sólo quería llegar a su lugar de trabajo. Un piquete de miles de “planeros” que reclamaban por un aumento de la política del “derrame” que ha llevado a la Argentina a un total desparramo, le impedía su paso.

O sea, le robaron su derecho a la libre circulación.



Es importante entender que a esto no se llega de un día para el otro. Es un proceso lento pero continuo que utiliza la izquierda para pasar por encima de la ley.



Uruguay debería tomar nota de este lamentable hecho, y buscar la manera de evitar llegar a esta situación. A partir de la LUC, los piquetes y las ocupaciones pasaron a ser ilegales en todos los lugares de trabajo y/o estudio y no sólo en los entes públicos, por lo que entiendo se debe penar o multar a los dirigentes que promuevan estos actos.



Quizás suspendiendo temporalmente la personaría jurídica del sindicato en cuestión, con lo cual perdería su legitimidad, representatividad y fueros, permitiendo que sus dirigentes puedan ser penados civilmente; o al pago de una multa equivalente a varios jornales de acuerdo a la gravedad y/o reincidencia de los hechos, sólo por dar unos ejemplos.



No tengo la solución, pero es algo que los legisladores tendrán que dirimir con cierta urgencia, porque el Estado (o sea todos los uruguayos) no puede aceptar y permitir que una casta de pseudos sindicalistas que sólo buscan entorpecer y trabar el normal funcionamiento del gobierno, se adjudiquen por medio de la prepotencia, la categoría de ciudadano clase “A” que los “habilita” a proceder a su antojo.



Tenemos que tener bien claro y asumir que todos somos ciudadanos iguales ante la ley y ese es un mandato que la Constitución nos debe garantizar.