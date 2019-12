Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Resistiré es una canción que inmortalizó Estela Raval y era espectacular como la cantaba, pero me voy a referir a otro resistiré.



Se ha viralizado un video protagonizado por el Senador electo del Partido Socialista Sr. Daniel Olesker, donde realiza una arenga a "resistir como contra la dictadura" al gobierno democrático que a partir de Marzo encabezará el Dr. Luis Lacalle Pou, Blanco y Republicano, para que no quede duda.



Salir con tremendo disparate, además de irresponsable, este ciudadano es un atrevido.



Estos adoradores de dictaduras como las de Maduro o los Castro, no se han dado cuenta que Luis integra el Partido que nació con la Patria, que es un Presidente electo democráticamente, que hizo la campaña sin ofender a nadie y que además formó una coalición de gobierno con otro partido, el Partido Colorado que también nació con la Patria, y que además la integran otros tres partido con vocación democrática: Partido Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente.



Hemos visto por TV a los militantes del Frente Amplio con otros partidos confraternizar civilizadamente para demostrar que se puede vivir en paz.

El Uruguay, estos últimos días, ha dado muestras de civilidad. Pasaron 4 días para saber el resultado de las elecciones y el país marchó con total normalidad.



El Uruguay es uno solo y vamos todos a lograr vivir como Dios manda y no vamos a permitir que ninguno, venga de donde venga, altere la vida de los uruguayos.



Espero que la gente que se reveló contra el video del Senador Manini, haga lo mismo, ya que el video del Senador Olesker es de una gravedad manifiesta.