La "resistencia" anunciada...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|... ya está con nosotros.



Estamos en medio de una puja política entre la Intendenta y el Gobierno.

Desde el primer día, la Señora Intendenta anunció que la Intendencia sería el bastión de la "resistencia" al gobierno.



Le pidió información al Ministerio de Salud para hacer "su" lectura del mismo y sembrar dudas en cuanto a lo que comunica el gobierno.

Asimismo, toma como referencia otro grupo de científicos más asociados a la UDELAR y que por supuesto tienen un sesgo más parecido a sus pensamientos.



O sea, en medio del problema más grave que ha tenido el mundo en décadas, toma una posición para hacer frente al gobierno y llevar agua para su molino, ni siquiera el molino del Frente Amplio, al molino de Carolina para su perfilamiento en el 2025.



Al mismo tiempo, algún integrante del GACH renuncia porque no está de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno, y se anuncian más renuncias.



Quien avisa no traiciona, y desde el día 1 el Presidente anunció que las decisiones las tomaría él, así como la responsabilidad si las cosas salen mal.



No parece bien que un científico deje de dar un servicio al país, que le regaló su educación, porque no comparte decisiones que le exceden su competencia y que son políticas, no científicas.



Pero bueno, las cosas son así, la Intendenta pidió la información para basar su estrategia de hacer frente al gobierno nacional y de colaborar se ve poca cosa. Los contactos con el gobierno son solamente porque precisa información para su estrategia, le importa muy poco lo que le pase a la gente.



Un botón basta para muestra; dice que no regulará el aforo de los ómnibus de Montevideo porque "hay pocos pasajeros y no es necesario", pero sí quiere paralizar todo el país y que se pague una renta básica... No es razonable, sólo es coherente con su objetivo político 2025.



La del estribo, el SUNCA convoca a una gran movilización en febrero...

No me imagino qué opinará sobre esto la Señora Intendenta, porque obviamente se realizará en Montevideo...