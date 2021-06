¿Residencia o covid? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Somos un matrimonio argentino que hace 23 años somos propietarios de un pequeño apartamento frente al mar en Punta del Este; nuestro proyecto de ver el mar al despertar y disfrutar de la playa. No es una gran inversión, es nuestro lugar de descanso.



Hace 23 años pagamos rigurosamente nuestras contribuciones al municipio de Maldonado y también contribuimos a la educación de los niños uruguayos pagando el Impuesto anual a la Educación Primaria. Siempre nos hemos sentido cómodos y bien tratados.



Y ahora nos preguntamos: ¿cuál es el criterio de Uruguay para prohibir la entrada de los propietarios argentinos? ¿La pandemia y el riesgo de aumentar los contagios, y saturar el sistema de salud, o un trámite formal y burocrático?



Tenemos las dos dosis de vacunas, pero no tenemos residencia uruguaya y la tendríamos si pudiéramos ir a gestionarla, porque acá no se puede iniciar el trámite en el Consulado Uruguayo, porque no atienden.



Entonces, un argentino que tiene residencia, pero por su edad no ha recibido las dos dosis puede entrar a Uruguay.



Ahora, si hay un argentino que tiene el plan de vacunación completo, que además es propietario, que además contribuye a los ingresos del país, pero no tiene residencia, no puede entrar a Uruguay...



¿Contagia más? ¿Genera más riesgos? Podrían explicarme qué relación hay entre el trámite de residencia y la pandemia?