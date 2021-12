¿Rescate del puerto?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En su columna del jueves 2 de diciembre, en el que califica el reciente monopolio ilegal que se le concedió a la empresa Katoen Natie como un “rescate”, Ricardo Reilly Salaverri, desliza un par de afirmaciones jurídicas temerarias.



Dice, por ejemplo, que “Las autoridades portuarias (...) estaban legalmente obligadas a derivar las operaciones de los buques a la terminal de contenedores especializada de TCP S.A. y sólo si había una demanda insatisfecha podían derivar la carga a otros muelles públicos”.



Eso es completamente falso, y está basado en una interpretación de un decreto del año 1994 que Katoen Natie “descubrió“ recientemente.

En realidad, la ley del año 2000 (norma posterior y superior) que dio el marco para la concesión dice exactamente lo contrario, y el contrato que firmó el grupo dice textualmente: “La Terminal prestará servicios en condiciones de libre competencia con otros operadores que actúen en otros muelles del Puerto de Montevideo”.



Quizás Reilly en su exhaustiva investigación haya descubierto cómo puede ser compatible esto con el régimen de “preferencia” o “exclusividad” que Katoen Natie vino a reclamar por primera vez ahora, veinte años después de estar operando. Sería también interesante saber por qué razón el nuevo contrato elimina esta cláusula, y en su lugar establece -ahora sí- la preferencia que el Sr. Reilly dice que siempre existió.



Si Reilly piensa abordar el tema en sucesivas columnas, tal como dice que lo hará, sería interesante también que investigue la razón por la cual el gobierno mantuvo en las sombras a los abogados del MTOP y de la ANP expertos en esta materia, y decidió firmar una transacción valuada en 1500 millones de dólares sin un solo informe jurídico (no cuenta el brevísimo informe que se atribuyó al prosecretario Ferrés que no tiene firma y no hay constancia de que haya sido redactado antes de firmar el acuerdo con la empresa).



Si Reilly logra encontrar un solo abogado experto en la materia que valide sus afirmaciones y no esté contratado por Katoen Natie, también sería interesante escuchar su opinión, pues hasta el momento no ha aparecido ninguno.



Y si logra encontrar un antecedente de otra concesión modificada o de otra transacción firmada sin un solo informe jurídico, así sea por montos -literalmente- mil o diez mil veces menores a estos, sería bueno saberlo, porque en lo personal jamás he visto nada semejante.