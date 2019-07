¡Réquiem por la Memoria!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevamente otro memorial. Primero fue para los desaparecidos. Después para los presos políticos de la cárcel de Libertad, incluyendo los que fueron autores de hechos de sangre.



Ahora se está discutiendo uno en Punta Carretas, donde que yo sepa, solo hubo presos comunes y sediciosos tupamaros, no presos de consciencia, por lo cual se transformaría simplemente en un memorial en honor del MLN. Creo que es demasiado.



Lo que han hecho y están haciendo con la memoria colectiva y la imagen histórica que se le trasmite a las nuevas generaciones sobre lo sucedido en los 60 y 70 debería preocupar y movilizar a todos los republicanos de este país.



Lo he dicho en otras publicaciones: en mi opinión, el enemigo más duro para atacar es el relato falaz, hemipléjico y hasta mentiroso que desde la cultura, la enseñanza y el propio Estado predica la izquierda sobre la historia reciente.



Para muestra basta mencionar que la mayoría de los jóvenes cree que los tupamaros lucharon contra la dictadura.



Mentira que la izquierda ha sabido exportar también hacia el exterior.



Si le regalamos el relato histórico, estamos dejando que se siga instalando la idea de que las víctimas estuvieron de un sólo lado, y los victimarios sólo en el opuesto. Y esto en el largo plazo es mucho más peligroso que el déficit fiscal, la corrupción o el precio del combustible, porque deja a la izquierda en una posición desde la cual, aunque se la derrote alguna vez en las urnas, siempre va a poder reconstruirse basándose en las falsedades que ella misma propaga.



Se ha actuado en forma muy timorata y se han otorgado demasiadas concesiones con este tema. Yo creo que es hora de que los partidos y sectores republicanos de este país, asuman su responsabilidad, comiencen a equilibrar la balanza de los hechos históricos, y de paso también hacer justicia con la memoria de quienes cayeron o sufrieron por causa de la sedición. Y por favor, convénzanse, no es sólo con discursos que se va a lograr esto, ni tampoco sin coraje.



Y como principio tienen las cosas, creo que un buen comienzo sería que, ya definidos los candidatos de la Oposición para octubre, estos asumieran los siguientes compromisos:

1) Levantar un memorial en Montevideo para todas las víctimas de la sedición.

2) Establecer placas de la memoria en cada punto del país donde se produjeron atentados y/o fueron asesinadas o violentadas en su libertad o integridad las mencionadas víctimas.

3) Quitar del actual memorial ubicado frente a la cárcel de Libertad -y eventualmente del que se levante en Punta Carretas-, los nombres de los que fueron presos por violentar personas o propiedades (no sugiero que tiren los memoriales, solamente que saquen los nombres de los ladrones, secuestradores y asesinos).



Son tres actos que tendrían un gran valor simbólico. Pondrían en la discusión pública este tema. Dejarían claro que victimarios y víctimas hubo en todos los bandos. Y darían un marco histórico más completo, al dejar plasmado en obras concretas el hecho de que la sedición comenzó a atentar contra las instituciones en el lejano 1962, desencadenando así –al igual que el aprendiz de brujo- una serie de hechos lamentables que once años más tarde desembocarían en el golpe militar.



La palabra la tienen los candidatos.