Repuestos automotores inexistentes

Tengo un coche europeo de una marca muy conocida, eso sí tiene sus años.

Hace unos días, debido a un desperfecto mecánico, comenzó la odisea de conseguir un repuesto bastante sencillo. Lo peor sucedió; no estaba en plaza, más aun el representante de la marca me dijo que nunca se volvería a traer, y muy alegremente me comenta que sería hora de cambiar mi coche.



Ahora bien, con el número de chasis en mi poder me entero por la web de que todos los repuestos de mi coche están disponibles a la compra en Europa.



Entonces yo me pregunto; con un sinnúmero de marcas modelos y años en la flota de vehículos del país, ¿está bien quedar a merced de lo que se les ocurra a los representantes y casas de venta de repuestos automotores? Seguramente Ud. coincidirá conmigo en que no, y entonces ¿qué hacer ante tal situación?



1) Lo primero que se le viene a la mente a un comerciante local es; tire su auto y cómprese uno nuevo. Salvo que uno sea un millonario independiente no parece ser una buena solución.



2) Una segunda: si debido al grado de informatización actual se sabe que cantidad de coches hay en circulación en cuanto a marca modelo y año, se obligue a los representantes a tener un stock permanente de repuestos equivalente a un tanto por ciento de cada modelo año y Maraca, y subrayo permanente.



3) Una tercera, se crea una oficina con personal que dictamine ( ej en el B.S.E y aseguradoras privadas), que de no existir los repuestos en plaza para una avería simple o un choque mayor, se compren por su intermedio en el exterior libres de impuestos y tramites de importación.



4) Si los repuestos no están en plaza y nunca lo estarán, la oficina autoriza al usuario a importarlos libre de impuestos y tramites de importación. Hoy con internet es muy fácil hacer esto.



Y Ud. me dirá , ¿y porque libre de impuestos y costo de trámites de importación?. Y mi contestación es que si a Ud. se le está ocasionando un perjuicio dejándolo sin su coche y debe gastar su tiempo en todas estas cuestiones, lo mínimo que se debería hacer es no cobrarle los impuestos y tramites de importación. Además su coche es un bien del país, si por un repuesto simple Ud. lo debe tirar o dejar destartalado, el país pierde divisas y se descapitaliza en cierta forma.



Como estoy cansado en general de sentir quejas en todos los temas y nunca ninguna solución es que escribo esta nota. Un país pobre como Uruguay no puede estar dándose el lujo de tirar coches por el estado de ánimo de los representantes y casas de venta de repuestos automotores; que deciden cuando se le baja el pulgar a su coche.