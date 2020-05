Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Es común que los dirigentes y legisladores del Frente Amplio se adjudiquen, de forma más o menos literal, el rol de representantes o voceros del pueblo. Esto es, entre otras cosas, consecuencia del límite desdibujado entre la fuerza de izquierda y los sindicatos.



Las agrupaciones de trabajadores tienen, como herramienta para hacer públicos sus planteos, las demostraciones de fuerza. Esta es una manera legítima de protesta, reclamo y, en algunos casos, de propuesta.



Legítima es, siempre que se respeten los derechos del resto de la ciudadanía y, en particular, de los trabajadores no alineados al movimiento sindical.



Es innegable la capacidad de la la izquierda de movilizar masas. Pero esto no genera derecho alguno. Una República no puede regirse según quien hace más ruido o grita más fuerte. La "instancia de amplio diálogo social" que exige Miranda, se da cada 5 años mediante la colocación de un papel dentro de una urna. No tiene nada de antidemocrático presentar una ley mientras la posibilidad de cortar una calle y colgar pancartas esté limitada por la pandemia.



En las pasadas semanas, hemos visto intentos de deslegitimar la autoridad del gobierno electo por el hecho de haber ganado "solo por 30 mil votos" y porque "casi la misma cantidad de gente" que los votó, eligió otra opción. El gobierno ha sido acusado también de "garronero, antidemocrático, inconstitucional, abusar del poder, no respetar la separación de poderes, conspirar contra la unidad de Uruguay", entre otras cosas.



Lo verdaderamente dañino para las instituciones es lanzar esta serie de acusaciones sin un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia.



Cuesta imaginarse una imagen más democrática que legisladores electos por el pueblo discutiendo y votando leyes. Claro, el pueblo le otorgó al Frente Amplio una participación menor al 40%.