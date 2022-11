Reportajes a turistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días pasados, con motivo del feriado extendido, se produjeron grandes colas de turistas en los puentes internacionales, siendo una cantidad de argentinos, entre ellos, que ingresaban al país a disfrutar del asueto.



Se hicieron presentes varios reporteros a fin de entrevistar a los que retornaban a la Argentina. Todos ellos preguntando, exclusivamente, si encontraron muy caro a Uruguay. Ninguno preguntó cómo habían pasado; si habían sido bien tratados; qué zona del país le gustó más, etc.



Cuando vemos los reportajes que efectúan los periodistas españoles, por ejemplo, jamás hablan de comparación de precios, dado que ellos saben que a nosotros nos sale muy caro; con sólo el costo de los pasajes de una familia tipo, veraneamos un mes en Uruguay.



Creo que sería necesario cambiar.



Por otra parte, me llamó la atención que mientras se le piden ayudas al gobierno para enfrentar la nueva temporada, muchos comercios no aceptan tarjetas de crédito.



Si no cambiamos y nos aunamos, no saldremos nunca adelante.