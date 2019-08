Del reportaje a la Ministra Muñoz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Después de leer el reportaje a la ministra Muñoz, y salir del asombro por las falsedades y agravios que expresa en el mismo, siento pena por la mediocridad de la persona y preocupación de que el ministerio de Educación y Cultura esté conducido por alguien que no tiene el nivel suficiente para estar al frente del mismo. Muñoz comete el error de muchos dirigentes de su partido, de creerse fundacionales de nuestro país. Algunos sostienen esas afirmaciones fundacionales por propia y notoria ignorancia y otros la usan como arenga inmoral dirigida a la militancia joven a la cual subestiman en su capacidad de reflexión.



Muñoz ha militado en política desde muy joven, y aunque ahora notoriamente no lo es, supongo, que a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, no debe haberse olvidado, de cómo fue creado el Frente Amplio. Que un militante joven que desconoce nuestra historia política hable del partido rosado es entendible, pero que ella que es una persona mayor, lo diga, provoca risa por lo ridículo. Que un obeso le diga gordo a quien tiene algo de sobrepeso solo puede generar hilaridad.



Aclaremos que Blancos y Colorados se pongan de acuerdo no es malo, por lo contrario es muy saludable. Lo han hecho infinidad de veces a través de nuestra historia. Con sus aciertos y sus errores, ellos y solo ellos crearon nuestra patria. Son los partidos fundacionales.



El frente, y ella muy bien lo sabe, es la primera experiencia exitosa de un conglomerado rosado. La experiencia anterior que no tuvo mayor impacto fue la creación del FIDEL.



Los partidos menores (Socialista, Comunista y PDC) que solo lograban entre todos ellos no mas 2 senadores y 8 diputados, decidieron unirse y crear un conglomerado político con mayores posibilidades electorales. Tuvieron que recurrir a políticos Blancos y Colorados Importantes para que su proyecto se pudiera concretar. Solo de esta forma adquirió volumen el proyecto del frente amplio. Le dan dimensión al nuevo conglomerado la presencia de: Erro, ex legislador y ex ministro blanco; Rodríguez Camusso, ex legislador y ex ministro blanco, Alba Roballo, ex legisladora y ex ministra colorada y Zelmar Michelini, ex legislador y ex ministro colorado. La lista es muy abundante lo que permite definir objetivamente como rosado al frente amplio; pero agreguemos, -sin enumerar la gran cantidad de políticos blancos y colorados que hicieron posible la formación del Frente, lo que sería demasiado extenso,- que la primer figura del nuevo partido fue el general Seregni, colorado; que el portavoz principal de la primer bancada frentista fue Rodríguez Camusso, blanco; y que la ilustre gente de Marcha, con Quijano a la cabeza fueron militantes del Partido Nacional.



No debería ignorar tampoco la ministra, que recientemente Mujica, que militó con Erro, declaró que históricamente se considera blanco y que admira a Batlle y Ordóñez.



La conclusión es que existe un Frente Rosado al que pertenece Muñoz y una coincidencia rosada en la oposición que tomara el gobierno en 2020.

Hay sin embargo, algo más que debe preocuparnos mucho. La calificación de rosado se hace en forma peyorativa, con tono insultante. El color rosado es símbolo femenino. ¿Quiere decir que los que así tratan de herirnos con una calificación que ellos consideran agraviante, manifiestan de esta forma su desprecio por las mujeres? ¿La señora Muñoz, mujer, se hace eco de esa expresión despectiva sobre el sexo femenino?