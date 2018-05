¿Réplica o respingo?

@| Tal como se preveía surgieron voces en la coalición que piden la remoción de Layera. La réplica viene de un sector minoritario de nombre sobredimensionado.



El portavoz del sector tildó las palabras del Director como “un discurso conservador que no tiene sintonía con el enfoque frenteamplista”. Criticó la sensación de impotencia que dejaron sus opiniones y sus consecuencias serían dejar una brecha que puede aprovechar la oposición.



A este señor parece interesarle más la crítica de enfrente que la gravedad de las palabras de un idóneo, que no hacen más que reflejar una realidad que la mayoría de los uruguayos palpamos.



Por supuesto que no tiene sintonía con el discurso oficial. Discurso conformista saturado de consignas gastadas y plagado de dogmatismo que encubre de modo poco sutil un deseo de un continuismo.



Habla de que ha contribuido con otros sectores a mantener un equilibrio dentro de la fuerza que integra. Quizá en eso tenga algo de razón ya que equilibrio refiere al estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto. El resultado final es que se contrarrestan o anulan.



Lejos de un equilibrio, no podía faltar en su léxico imbuido de maniqueísmo el pretender “derechizar” las palabras del Inspector. Son reacciones previsibles, respingos que dejan al desnudo las verdaderas intenciones.