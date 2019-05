Repetición sí, repetición no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El problema es el déficit de aprendizajes y la repetición escolar una posible, tal vez no la mejor solución. Discutirla no tiene sentido y es sólo escape.



Desde que me acerqué a la docencia y hasta que la culminé a nivel universitario, aprendí de grandes profesores un axioma fundamental de la enseñanza: si el alumno no aprendió lo que se pretende llegue a saber, la culpa es del docente. Axioma que nunca debe olvidarse cuando se trata de la enseñanza.



Del docente entendido en sentido amplio. Por supuesto que pesan los atributos personales, personalidad y dominio de los temas a enseñar, pero también las herramientas y los instrumentos que se le ponen a disposición, los auxilios disponibles y el contexto en que debe desarrollar su tarea (retribución, infraestructura, alumnado y su grupo social, etc.).



La repetición no es un fin en sí mismo ni un auxilio al que pueda recurrirse. Considerarlo así sólo confunde los medios con los fines, una consecuencia con el problema.



La repetición, la deserción, la carencia de conocimientos exigibles, son consecuencia de un problema general del sistema educativo que solo puede solucionarse encarando el sistema en su globalidad estableciendo los objetivos que se pretende alcanzar, que nunca debieran ser expresados usando la forma verbal, expresados como verbos sino como sustantivos, deseablemente sin el agregado de adjetivos, para posibilitar una correcta evaluación.