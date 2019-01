*|Se informó que la repetición escolar cayó a un 3,8% y que se recuperaron 3.500 escolares, tras quince años de pérdida de matrícula. Parece que si bien hay un porcentaje alto de chicos que repiten primer grado, no sucede lo mismo en sexto que casi no hay repetidores.



La duda que me surge es: ¿estos niños terminan el ciclo escolar realmente preparados para ingresar al liceo?



¡La realidad parecería mostrar lo contrario!



Ojalá me equivoque y que la cosa vaya mejorando de a poco, porque sin duda la base y futuro de un país está en la Educación de sus ciudadanos.