Repercusiones del caso Gavazzo

@| Todos los ¿ineptos? del Presidente.



Una de las conclusiones a que se ha arribado luego de conocerse los resultados de los tribunales de honor realizados en el entorno del llamado caso Gavazzo, es la permanencia en el seno de las FFAA de una corriente bastante grande que mantiene actitudes ideológicas muy cercanas a los lineamientos de la nefasta época dictatorial.



Mucho se ha enfatizado y con toda razón en que esta actitud de las FFAA muestra una mentalidad retrógrada y peligrosa para la democracia, a tal punto que varias organizaciones civiles y sindicales han organizado una jornada de protesta contra la existencia de dichos resabios ideológicos.

Sin embargo y sin desmerecer el valor de estas protestas, creemos que si solo se circunscriben contra el ámbito militar, se recorta de forma lamentable, no sólo el posible círculo de responsables, sino también la verdad histórica.



Al respecto, recordemos que a la nefasta dictadura se le conoció siempre como “proceso cívico militar”, es decir que no sólo contaba con la participación militar, sino que también existía una considerable presencia de civiles integrados en el mismo.



Durante años se ha comentado sobre el “pacto de silencio” existente en las FFAA, pero pocos se han preguntado: ¿engloba también a civiles dicho pacto? Y es aquí donde surgen dudas que sería muy conveniente responder para dejar bien en claro el papel que ha jugado en estos últimos sucesos el Poder Ejecutivo y su entorno.



Nadie en el entorno presidencial parece haber leído las aberrantes declaraciones de Gavazzo. ¿Son todos ineptos? ¿Al igual que tantos burócratas se limitan a cobrar sus sustanciosos sueldos firmando cualquier cosa que les pongan por delante sin medir ni apreciar el alcance y repercusiones de dichos documentos? ¿O por el contrario algunos forman parte de ese “pacto de silencio” y tratan de que las olas no alteren su lento transcurrir?



Sería muy conveniente que se aclararan en forma total y contundente estas actitudes, ya que de ser ciertas, estarían demostrando que los enemigos de la democracia pueden ser bastante más de los que se supone.