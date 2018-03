Repartos políticos

NomenKlatura en ASSE



@|El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, es una persona muy cuidadosa de las matemáticas políticas. Ud. se preguntará, ¿qué son las mismas? Son el difícil arte de equilibrar las proporciones en materia de cargos en un gobierno de coalición. Expresado esto en una ecuación sería: MPP+FLS+PS+PCU=FP.



De aquel dicho del Sr. Presidente de que su gobierno haría temblar las raíces de los árboles, al inicio de su primera Administración, las únicas que temblaron fueron aquellas que se afectaron por el paso de un viento huracanado, llámese éste ciclón extra tropical o tornado.



Si se refería a profundos cambios en materia de gobierno, hemos observado una respetuosa estructura partidista, o sea reparto de cargos de acuerdo a los votos de los diferentes miembros de la coalición (algo muy novedoso y diferente de los denostados partidos tradicionales!!!).



Lo que pudimos observar es que en algunos casos, los ministros tuvieron posiciones antagónicas a las del primer mandatario, como ocurriera con el fracasado Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que contó con la irrenunciable oposición del entonces Canciller Sr. Reynaldo Gargano.

Yendo más cerca que el tiempo, al no poder viajar con su chofer de confianza – su consuegro – al que los de la Jutep le sacaron tarjeta roja. No asistió a la asunción del Presidente Piñera en Santiago de Chile. Otras razones pudieron haber sido el riesgo que la Fuerza Política percibió de contaminación de “derechitis aguda” al haber ya concurrido a la ceremonia del Presidente Macri o a que el recientemente adquirido “avión presidencial” se hubiera “recalentado” luego del publicitado viaje “sanitario” a Rivera.



Volviendo a las matemáticas políticas, durante su primer mandato designó en el Ministerio de Salud Pública a la Dra. María Julia Muñoz para tener allí a una incondicional aliada para llevar a cabo sus planes referentes a esta área de la que es referente y amplio conocedor de los tejes y manejes en la medicina. Así transformó una Dirección en una Administración (Disse en Asse), dándole ingreso en el Directorio a representantes del sindicato y de los ¿usuarios? Se montó una infraestructura pública independiente del MSP con manejo de un abultado presupuesto que desbordaron los recursos económicos creados por el Fonasa (otro impuesto encubierto) y que en vez de mejorar la atención de los menos pudientes, ha terminado convirtiéndose en un centro de lucha de poder y derivado en numerosos casos de corrupción (y ¿aquello de la mano en la lata?). El más reciente episodio – con seguridad no el último – fue el de la remoción de los tres integrantes políticos del Directorio, que él mismo había designado. Como debía mantener la cuota política y la Dra. Susana Muñiz es militante del PCU, designó al Dr. Marcos Carámbula de la misma filiación, quien anunció que designará personas de su confianza para los cargos de dirección, incluyendo los hospitales bajo su égida. ¿Qué ocurrió con los que había designado su correligionaria? Cualquier similitud con las purgas del PC soviético son mera coincidencia…



En definitiva, quienes seguiremos pagando estos “errores” somos los uruguayos y las uruguayas; ¡festejemos!



No parece haber mucha preocupación del gobierno por nuestros exprimidos bolsillos luego de trece años…