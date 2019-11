Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El diario La República en su edición del 2 de noviembre del corriente año, publicó un artículo titulado: “Comenzó la repartija” refiriéndose a los partidos políticos Blanco, Colorado y Cabildo Abierto.



Los correligionarios del Frente Amplio para criticar siempre miran hacia afuera y nunca para adentro y parece ser que se olvidaron de una famosa palabrita llamada “autocrítica”, y como dice el refrán que “para muestra solo hace falta un botón”, veamos entonces el botón del Frente Amplio, salvo error u omisión.



Si el lector lee la página de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, podrá ver la integración del Gobierno Nacional actual y verá que está integrado por personas de diferentes partidos políticos que se cobijan bajo el lema Frente Amplio, y así entonces encontramos Ministros y Sub Secretarios que pertenecen a la Vertiente Artiguista, Movimiento de Participación Popular (MPP), Partido Comunista, Frente Liber Seregni, Asamblea Uruguay, Partido Socialista, Compromiso Frenteamplista, Alianza Progresista, Lista 5005 y los auto denominados Independientes.

Claro que, “los compañeros” dirán que ese conglomerado de partidos políticos integrando el actual Gobierno Nacional no es una repartija, no, eso es simplemente es una “cuota política”.



Parece ser que en la carrera hacia el 24 de noviembre, para algunos, todo vale.