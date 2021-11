Reparación de calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hace unos días, escuché con mucha atención a la señora Intendenta de Montevideo, hacer su defensa de su administración en Antel.



Su forma de defensa es la habitual de las principales figuras del Frente Amplio: atacar a las actuales autoridades de gobierno.



En su argumentación enfatizó en la falta de planes en dicho ente.



Dicho esto, me pregunto: ¿no está en su afinada planificación reponer el pavimento en la calle Bvar. España, consecuencia de la rotura de un caño de OSE?



Independientemente de las enormes molestias que causa a los automovilista particulares, también circulan por dicha vía de tránsito ambulancias, mayoritariamente emergencias móviles. Demás esta decir que, por lo general, el factor urgencia es vital. También circulan ómnibus, remises, taxis etc.



En cualquier ciudad del mundo, donde se pagan los impuestos que pagamos los montevideanos (incluyendo la tarifa de saneamiento - invento del Arquitecto Arana para hacer un fondo de reposición de dicho servicio), este tipo de reparaciones se hacen en menos de una semana. En Montevideo tal vez meses...



Parece que la Intendencia no sabe que, buena parte de su abultado presupuesto, lo financia con la recaudación de la patente de rodados.