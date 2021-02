Renta universal y más reclamos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El ya caduco rechazo, incluso de sus propias filas, de la famosa renta que no es ni universal ni posible, debe merecer reflexión y no obstinación de alguien simplemente pensante.



Lo peor del asunto es que mientras ni se piensa en otras posibilidades como compensación de trabajos eventuales a ese reclamo, por la misma razón, se solicita inversión para aumentar el empleo, lo que tiene otro sentido y realidad. El asunto sigue siendo la chance de la caja para una u otra salida.



Y por todo lo expuesto, de parte del gobierno la ayuda social sigue focalizada en la misma dirección y la idea es fomentar la inversión con garantías, tal como sucedió el último año y va a suceder este año y el próximo.



Obra pública adelantada y vivienda de interés social más apertura a exportar materias (que hasta ahora han tenido el lastre de la falta total de acuerdos comerciales derivados de 15 años de amistades ideológicas que llegaron a cortar los puentes y negocios con los vecinos allende el Plata), son el primer camino a tomar.



Lo que falta ver es qué van a poner los 220.000 afiliados al Pit-Cnt (que son reales pagantes y no los alegados 400.000 que no existen) al momento de ver qué pesa más en los nuevos convenios, donde habrá que elegir en "recuperar salarios" o aumentar el empleo real y concreto en las condiciones necesarias.



Porque la falta de inversión se explica básicamente por la incapacidad de producir a mercados reales con sus condiciones de calidad y precio y tiempo de entrega, que tienen mucho que ver con la calidad del trabajo, léase paros por motivos irrisorios y asuntos de ese tipo.



Eso no aparece tan presente en los reclamos y menos en propuestas reales para este mundo tan diferente del pasado reciente y no tanto.



Productividad, calidad de producto, tiempo de trabajo, producción y salario ligado a la mejora. ¿No les parece necesario?