@|Se habla mucho, en estos días, de la "renta básica universal", sobre todo por parte del partido de oposición, que no hizo nada al respecto durante los 15 años de sus gobiernos.



Según Wikipedia, "La renta básica universal (RBU), Ingreso Básico Universal (IBU), renta básica incondicional (RBI) o ingreso ciudadano, es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. Se recibe desde el gobierno o alguna otra institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no puede o quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién viva. El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el Estado".



Las fuentes de potencial financiamiento según esa misma fuente serían: a) impuestos; b) impresión de dinero; c) aprovechando la propiedad común y la recolección de dinero; d) la integración del bienestar social.



Y, respecto a su viabilidad potencial, se manifiesta que "técnicamente existen variables entre las visiones muy diferentes sobre cómo financiar una Renta Básica estable.... Se ha discutido sobre los efectos que la RB podría tener (o no) sobre la inflación; sobre si la RB supone una amenaza para el Estado de Bienestar o, por el contrario, una excelente vía para hacerlo más justo y eficaz; sobre si se fomentaría el parasitismo o, por el contrario, fomentaría la auto ocupación y el desempeño de labores no-remuneradas pero beneficiosas para la sociedad; sobre los efectos que podría tener en la emancipación de la mujer; etc.".



En mi modesta opinión, estamos muy lejos de poder implementar algo de este tipo en estas circunstancias y con algún tipo de justicia y equidad social.



Quienes proponen estas ideas, no hicieron nada al respecto (si lo hubieran creído prioritario) cuando tuvieron la posibilidad de intentarlo; solamente actúan con demagogia y politiquería.