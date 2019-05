¿Renovación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Como no podría ser de otra manera, el continuismo al mando de la Intendencia de Montevideo desde la anunciación del médico Tabaré Vázquez Rosas a la fecha, “mantiene sus rasgos más típicos”…, ¡y van 30 años!



Los engañadores siguen tan campantes al frente de nuestra Intendencia Municipal.



Esta vez no fue la basura, ni el tránsito con sus accidentes, ni el transporte colectivo…



Tuvimos una conferencia de prensa del Intendente actual, Di Candia, para decirnos cómo piensa él, lo que se le ocurre debería hacer, etc. Pero, se pasará muy democráticamente a todos (¡y todas!) los involucrados, con la muerte de caballos en este caso, para que se formen amplias comisiones donde se debatirá qué hacer (o no hacer), con este tema tan serio y urgente.

Una gestión más de progresistas que dejan picando la pelota quién sabe por cuánto tiempo más.



Así lo escribe la historia de todos los Intendentes – Intendentas de este frente tan amplio y carente de respeto, hasta para sus propios votantes.