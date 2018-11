@| Quisiera expresar mi sorpresa e incomprensión de la manera en que se esta implementando la renovación de libreta de conducir para personas mayores en Canelones. En este caso, mi padre de 74 años, fue con libreta aún vigente, previo examen medico, al practico en la Comuna canaria de Ciudad de la Costa. Le exigieron presentarse para el practico “con un acompañante con libreta y ademas que no posea multas”. Cosa que por suerte consiguió después de unas horas.



Me parece no solamente ridículo sino que hasta podría llegar a pensar que es para complicarles la vida a los mayores o tratar de reprobarlos con cualquier argumento “ridículo”, mas aun habiéndose desplazado con vehículo propio y reitero, libreta vigente. Vergonzoso realmente e inaudito, sabiendo que los mayores conducen por lo general de forma mas prudente y no solo eso, en otras intendencias no usan el mismo procedimiento, que a mi entender es “discriminatorio” al extremo.



Pregunta, ¿la Intendencia de Canelones tiene una explicación lógica para esto? Sorprendente este país.



Gracias por dejarme expresar.