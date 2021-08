Rendición de Cuentas y paros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por estos días distintos puntos de Montevideo se vieron alterados por movilizaciones en contra de la Rendición de Cuentas.



Gremios diversos se hicieron sentir en actos públicos reclamando por tal ó cual artículo, habiendo realizado una concentración en los alrededores del mismo Palacio Legislativo.



Esto ya no debe llamar la atención, pero sí ver a legisladores del Frente Amplio solidarizándose con los reclamantes, pudiendo ver, entre ellos, a la ex-Intendente y profesora Ana Olivera.



Cabe recordarles que son funcionarios públicos y que, por tal motivo, no pueden hacer abandono de sus puestos de trabajo, por lo cual debiera descontárseles el tiempo que estuvieron fuera haciendo escándalo.



Por otra parte, resulta muy poco ético lo que hicieron, ya que la prensa no resiste y debieran recordar que cuando fueron gobierno, a los funcionarios públicos siempre los perjudicó la administración progresista. En particular, durante la nefasta presidencia del señor José Mujica Cordano, y en el curso de una gran movida con paro de por medio, incluso acampando varios gremios en torno al Palacio de las Leyes, representantes del Pit Cnt y COFE fueron a pedir levantar las medidas para "no perjudicar a Pepe". Así de simple, fueron a presionar.



Es así que estos legisladores lo mejor que pueden hacer es callarse la boca, no opinar y hacer su trabajo, lo mismo que los gremios, que bien se sabe están totalmente flechados hacia la izquierda y que ya no tienen apoyo para hacer lo que quieran.