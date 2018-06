Rendición de Cuentas

Puestos de trabajo en riesgo



@|Estamos en las previas de nuevas rondas de negociación salarial y los sindicalistas ya están preparando los misiles para pegarle al gobierno y a los empresarios.



Por el lado de la enseñanza es entendible, pues están reclamando lo que en su momento el gobierno les prometió (6% del PBI). Mentira que sólo algún despistado se la pudo creer, pues las perspectivas de crecimiento de nuestra economía y el déficit fiscal que no baja, mostraban otro panorama. Se aplica el eslogan mujiquista: “como te digo una cosa, te digo la otra”. El gremio de la enseñanza antes de hacer tantos reclamos, debería mostrar resultados. Se han aumentado los salarios y las partidas para ese sector, sin embargo a pesar de ello, los resultados son cada vez peores. Las encuestas de organismos internacionales lo demuestran. Estoy en desacuerdo con el equipo económico del gobierno, pero entre soportar a Astori o a Olesker, es la diferencia entre una tormenta tropical y un huracán.



El Pit Cnt parece no haberse dado cuenta que en estos últimos años se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo y esto aún no terminó. Sus reclamos apuntan siempre a mejorar los salarios, pero en ningún momento se habla de mejorar la productividad. El dinero no se reproduce sólo sino viene acompañado o de baja de costos o aumentando la productividad. En baja de costos no podemos hablar pues de la suba de impuestos encubiertos en las tarifas públicas, lo hacen inviable.

El Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción informó que hubo una baja en la productividad de ese sector y no parece haber diferencia con otros sectores.



Lo que los sindicatos aún no ha entendido es que el empresario, que es quien arriesga, invierte y planifica su trabajo, es quien decide cuánto quiere obtener de ganancia. Eso no se lo puede imponer ni el gobierno, ni el sindicato. En caso que eso suceda, la solución es simple: despide personal.

Así como el sindicato no acepta que el empresario le imponga cuáles son los salarios que van a cobrar, el empresario tampoco acepta que le digan cuánto debe obtener de renta en su negocio.



¿Acaso alguien le establece los márgenes de utilidades a UPM o a Montes del Plata? Sin embargo éstas reciben exoneraciones en impuestos y tarifas, algo que no sucede con empresas de capitales nacionales que generan más puestos de trabajo.



Ahora quedó demostrado hasta qué punto el Frente Amplio trata de mantener una buena alianza con el Pit Cnt desde el momento que les presenta a estos la Rendición de Cuentas, antes de hacerlo ante los representantes del pueblo, que están en el Parlamento. De vez en cuando fingen que se pelean, pero eso es para los giles que están en la tribuna.

Muchachos: tómense la pastillita para agilizar las neuronas y dense cuenta que el socialismo nunca va a desplazar al capitalismo. Varios países lo intentaron y hoy están en la miseria total (Corea del Norte, Cuba, Venezuela). China se avivó a tiempo y hoy es la segunda economía mundial.

El panorama que se avizora es sombrío y si los sindicatos siguen presionando, lo único que van a lograr es generar desempleo. Los dirigentes sindicales no tienen problema, porque nunca van a quedar desempleados.