@|Leí en este diario que Vázquez presentará el próximo 7, el contenido de la Rendición de Cuentas, también previo estudio de los que realmente gobiernan: el famoso Plenario y el inefable Pit Cnt.



¿Se habrán acordado de los sumergidos jubilados de $ 10.725 mensuales?



¡Estoy seguro que a esta cúpula nefasta esa cifra no les alcanza ni para comprarle la comida al perro!



Un aumento al doble de las mismas no es un gasto, es una inversión social; mejoraría en algo la vida de muchos pobres viejos que viven miserablemente, con carencias de todo tipo; evitaría tal vez la desnutrición y luego el gasto en medicamentos; aumentaría en algo el consumo y también la recaudación, etc.



Así que no hacerlo es de una irresponsabilidad criminal y que luego se tomen las medidas de fondo con una profunda, bien estudiada y consensuada reforma de la Seguridad Social.