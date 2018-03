Remuneración desmedida

@| El Sr. Gerente General de la CJPPUtiene asignada una remuneración mensual de $603.574 nominales, (valor de enero 2018 que ¡incluye 25% de premio por cumplimiento de objetivos!) mientras que las prestaciones promedio que brindó en 2016 la Caja que él mismo administra fueron del orden de $ 39.000 mensuales (jubilaciones, pensiones y subsidios), según mensaje del directorio en memoria del año 2016.



La información permite concluir que el Sr. Gerente General tiene una asignación mensual mayor a la correspondiente a un año respecto del promedio de montos percibos por los beneficiarios de prestaciones de la Caja.



Los profesionales que integramos “El Orden Profesional Universitario” manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la CJPPU.

Su actual Directorio - electo en el mes de junio de 2017- es gobernado mediante decisiones aprobadas con los votos de la mayoría que logran los dos delegados del Poder Ejecutivo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), que no son electos por los profesionales habilitados, y por los dos integrantes de la lista mayoritaria del lema más votado de activos, lista que alcanzó sólo un 23 % de los votos válidos emitidos.



A este grupo acompaña asiduamente con su voto el Director electo representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay, AUDU

No hay evidencia alguna que los mencionados tres directores electos que ocupan la Presidencia, la Vicepresidencia y la Secretaría del Instituto junto con los dos directores designados por el Poder Ejecutivo (que ya lo fueron en todo el ejercicio pasado) consideren analizar la gestión del Sr. Gerente General de la Caja, Cr. Miguel Sánchez Goya. Una persona contratada desde hace seis años, que en función de su posición es, sin lugar a dudas, corresponsable del estancamiento y retroceso de la institución, todo indica que será mantenido en tal cargo sin revisión ni cuestionamiento alguno.

Es por esto que manifestamos y solicitamos al Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios la supresión inmediata del premio por cumplimiento de objetivos (¿¡cuales son!?) del Sr. Gerente General y que se cumpla con los pasos administrativos y legales necesarios para reducir tal remuneración a un valor acorde con la situación económico financiera de la institución y que no resulte ofensivo para con aquellos que habiendo aportado durante décadas, han accedido por derecho a los beneficios previsionales, y sólo han recibido noticias de recorte en las prestaciones a partir de las resoluciones tomadas por el Directorio con fecha 22 de junio de 2016.