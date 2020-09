Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Detalles de una odisea entre el prestador de servicios médicos y el MSP.

En el mes de mayo del presente año, al retirar medicamentos en la sociedad médica en la cual me atiendo, cometí el error de pedir un paquete menos de uno de los remedios; me equivoqué, aclaro desde ya que soy un paciente crónico.



Por prescripción médica tengo que tomar a raíz de presión nerviosa por mes, 3 paquetes de Bisoprolol de 5 mg; y acá hay algo interesante, el doctor me prescribe de 10 mg, pero como la sociedad compra de 5mg debo tomar 2 pastillas por día, por lo tanto como cada paquete tiene 20 comprimidos es que tengo que comprar 3 paquetes. El otro remedio es Ramipril de 5 mg, además añadió por otro motivo Rosuvastatina de 10 mg.



Ahora vamos a los hechos: en mayo, como está escrito anteriormente, pedí del Bisoprolol 2 paquetes; cuando llegué a mi casa me di cuenta del error, y en junio pedí 4 paquetes y me los dieron. En julio me dieron 3 paquetes, como debía ser y en agosto 2 porque en ese trimestre de los 9 paquetes me había llevado 7 y faltaban 2.



Como se ve y luego de conversar varias veces sobre el tema con distintas personas, tanto en Atención al Cliente de la sociedad médica como del MSP, el paquete no solicitado en mayo no me lo darían más.



El programa que tiene la sociedad y no sé si hecho por el MSP, impide que me den ese paquete subsanando mi error; por lo visto uno no tiene derecho a equivocarse con un remedio que lo necesito y que además lo pago y por si fuera poco, no lo vendo ni en la feria ni particularmente, es para mi salud.

Pero además de esto hay otro problema, el sistema es tan limitado que el prestador tiene que dar los remedios para el mes; y acá está lo interesante, el Bisoprolol viene en paquetes de 20 y cuando me dan los 3 paquetes son 60 comprimidos que alcanzan para 30 días. Hete aquí que en un año hay 4 meses de 30 días, uno de 28 (que cada 4 años es de 29) y los otros 7 meses son de 31 días, o sea que al fin del año vamos con una pérdida neta de 5 días de remedios. Porque además creo que los remedios se toman hasta en los días feriados.



El otro remedio, la Rosuvastatina, es de 28 comprimidos, por lo cual sirve sólo para el mes de febrero (menos el año bisiesto), por lo que acá voy a tener otro problema, con el sistema, con el proveedor y como ya lo aclaré hoy que fui a Atención al Cliente del MSP y que con una sonrisa de oreja a oreja me dijeron que los comprara en cualquier farmacia.



Por si no quedó claro en el anterior párrafo, el año normal tiene 365 días y el bisiesto 366, y los paquetes que me dan de Bisoprolol son 3 por mes por 12 meses, que son en total de pastillas 60 por 12 o sea 720 pastillas que tomadas de a dos por día dan 360 días y no 365 o 366. Acá tenemos un desfasaje, programa mediante, de 5 o 6 días de pastillas. En la Rosuvastatina que el paquete tiene 28 pastillas, por 12 paquetes al año son (por suerte la matemática es una sola) 336 pastillas, a una por día quedamos con un desfasaje de 29 pastillas, o sea un paquete y una pastilla más en los años normales y 30 en los bisiestos.



Esta carta es para tratar de lograr que los pacientes tengamos una solución, por algo es que nos descuentan de los sueldos o de las jubilaciones un porcentaje, que va al prestador y que aparentemente por lo que se comenta no es nada despreciable, pero ellos dan ese “servicio”.



Creo que con un poco de buena voluntad, tanto del MSP como de los prestadores de salud, se pueden solucionar los inconvenientes que pasamos los usuarios.