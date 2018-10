Remedios oncológicos

(|Soy un paciente oncológico que hace tres meses estoy tomando un medicamento llamado Abiraterona que me lo da el MSP (Avda. 18 de Julio y Rivera).



Resulta que el 20 de setiembre pasado, inicié el trámite para una nueva entrega de medicamentos y si bien me los pidieron, parece que aún el laboratorio no los ha entregado, y no hay ninguna información al respecto.

Hoy, martes 23 de octubre, se me terminaron los medicamentos. Y la verdad estoy angustiado, porque durante todo este tiempo el medicamento me ha hecho muy bien, me siento recuperado y tengo miedo que por su falta comience a decaer.



Solicito a las autoridades responsables que pongan voluntad en resolver este problema.



Así como yo, son muchos los que están esperando.