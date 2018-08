@|La nota del periodista Sergio Israel sobre relatos históricos de las colectividades políticas, señala un debe del Partido Nacional en la materia. Es sabido que la historia la escriben los ganadores con los infinitos tentáculos del poder. En ese plano es claro que nuestro partido lleva desventaja pues pocas y muy condicionadas veces lo ejerció. Igualmente prestigiosos historiadores e idóneos intelectuales han demostrado el colosal aporte de los blancos a la construcción del país, desautorizando la opinión de la nota. Ahora bien, lo que importa por encima de relatos partidarios, son las esquivas verdades reales -a veces tan escondidas o tergiversadas- que permitan una historia cercana a ellas, asumiendo ganadas y perdidas.

Para complementar ese debe, desde la Comisión por los Héroes Servidores del Partido Nacional hemos propiciado y escrito la “Colección Los Blancos” con once tomos iniciales - y abierta a otros muchos - para esclarecer el aporte de esta colectividad en la construcción patria. Y se ha hecho con el concurso de reconocidas plumas de toda idea y amplia bibliografía, con la finalidad de abarcar distintos puntos de vista, aún contradictorios entre sí, que ofrezcan al lector razonar conclusiones. Se priorizan los conceptos rectores irrenunciables que la epopeya de las lanzas y brillantes tribunos, defendieron cuando fueron avasallados. Al ideario artiguista inspirador se sumaron aportes en todos los campos del quehacer nacional. Así se conforma el relato de obras palpables de legisladores, juristas, médicos, arquitectos, educadores, productores, industriales, comerciantes, artesanos, oficios, obreros, escritores, artistas, etc. Obra que se expresa en el sesudo balance de Berro sobre los primeros 30 años del Estado Oriental, planteando dilemas y soluciones. Y que llevó a decir a reconocido sociólogo que la Constitución de 1917 fue “una hazaña de los blancos”. O más reciente, el revolucionario diagnóstico de la CIDE que sigue vigente y sus propuestas claves rigen la economía y el éxito productivo del país. O la propuesta social, con las primeras jubilaciones de Oribe, las leyes laborales de Herrera, Roxlo, Carnelli, la secretaría de asuntos sociales de Wilson, etc. La novedad de esta colección es organizar los trabajos en capítulos cortos que permiten rápida lectura y elegir temas o autores.



Entonces más que relato blanco, se demuestran evidencias constructivas del país durante 180 años. Otros tendrán las suyas, pero hay que demostrarlas. Y con el total de ellos formalizar la historia del país. No se trata que cada cual aproveche el poder para imponer relatos, se trata de realidades que perduren en el tiempo. Los blancos podemos exhibir que de cada esporádico gobierno quedó obra positiva. Oribe pone en marcha la incipiente república ordenando finanzas con probidad, construyendo decenas de escuelas y la universidad, creando la previsión social. Giró reorganiza el país arruinado por la Guerra Grande y Berro hace ilustrado balance de 30 años de fratricidio proponiendo verdadera democracia y futuros consensuados. Los Aparicio logran coparticipación y relativa igualdad. La Constituyente de 1917 afirma la democracia. Los Colegiados 59-67 con la CIDE formulan el país moderno. El gobierno 90-95 aplica prolija y pujante administración bajando inflación disparada del 135% al 65% y modernizando el estado.



Los hechos demuestran el éxito gubernativo del Partido Nacional confirmando que con los blancos se vive mejor. Y no es milagro. Es pragmatismo, sensatez y probidad. Y por supuesto, condenando las excepciones que confirman la regla. El gran problema es cuando la demagogia gasta más de lo que entra. En estos tiempos de asalto a las arcas públicas, a las buenas costumbres y hasta a la vida misma, el relato blanco renueva esperanzas.