¿El relativismo actual es evolución?

@|¿O en realidad se trata de una involución?



Se suele decir con frecuencia, por estos días que corren, que todo es relativo, según tú lo percibas o te percibas y que nada es lo que es, sino como tú lo ves o lo sientes.



Con ese argumento se falsean datos históricos creando verdaderos relatos del tipo del famoso libro de George Orwell 1984. Se modifica el pasado a “paciere”, se discute la ciencia y los hechos, lo fáctico. Todo es líquido, fluye.



Y así como hoy sostengo estas ideas, mañana puedo sostener lo contrario, porque todo nace de la mente, son “construcciones culturales”, no parten de la naturaleza y de la realidad. “La única verdad es la realidad”, no es aceptable para ese colectivo.



Aquí vale bien recordar la frase de Groucho Marx de “que estos son mis principios pero sino le gustan tengo otros”.



En efecto, el relativismo y el subjetivismo llevado al paroxismo te conduce a un “cul de sac”, o a la nada misma.



Lo grave del asunto no es la “locura” de negar lo evidente o fácilmente comprobable, sino que haya muchos que lo acepten, lo aplauden, lo apoyen y hasta lo suscriban, e incluso hay países donde plantear esta hipótesis se considera delito...



Y por si fuera poco, ahora también está la teoría de la “Cancelación”, que ya existía bajo la denominación de no decir lo que no es políticamente correcto.



Esto lleva al ser humano al absurdo total. No se anima a expresar sus ideas por temor a ser censurado por su grupo social, o sea que lleva a la ‘’autocensura” y eso conduce inexorablemente a conversaciones vacuas, falsas, en las cuales se aceptan conceptos que en el fondo se repudian. Es la banalización de la comunicación entre los seres humanos, que debería ser enriquecedora y gratificante. Es el ser humano líquido.



Y nadie hace nada y estas ideas se propagan cada vez más y hay gente que pierde su trabajo por expresarlas o sus amigos o familia.



¿Por qué ocurre esto que es un fenómeno mundial?



Tengo una vaga idea, pero no la total certeza. Son ideas impuestas con una finalidad determinada, con la intención de debilitar el concepto de familia (ideas de género y de que uno no es lo que biológicamente es, sino como se autopercibe). El feminismo a ultranza que hace de la mujer un objeto frágil y discriminable con un simple piropo, lo que ha dado origen a la creación por algunos gobiernos del Ministerio de la Mujer, como si ella por ser mujer fuera inferior al hombre y necesitara de un Ministerio con millones de recursos económicos para “defenderla” de presuntos atacantes. Y un fenómeno similar es el ataque sistemático a la Comicidad, ya sea política o social, bajo el absurdo de que se está discriminando y violando derechos humanos.



¿Qué se persigue? ¿Idiotizar al ser humano? Al mismo ser humano que ha dado mentes brillantes de genios como Leonardo Da Vinci, Einsten, Newton, y tantos otros. No lo sé.



Tal vez todo esto no sea más que una idea elaborada por una pequeña y poderosa elite, cuyo único fin sea crear una masa universal de gente no pensante para poder manipularla con mayor facilidad.



Apoyar la idea de que el hombre vaya contra su razón y apoye sus instintos, es reducirlo en su calidad de tal.



Voy a ser benévola y dejemos espacio para la duda de creer que es solo una moda más, absurda, ridícula, pero moda al fin y que terminará más temprano que tarde.