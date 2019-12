Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Reiteración de actos vandálicos en Kibón, en pleno centro de Montevideo.



La magnitud de los destrozos, los instrumentos utilizados para realizarlos, la reiteración de esos actos, el número de vándalos y víctimas involucradas, personas mayores y menores excluyen la posibilidad de considerarlos “banales".



Estimo que es necesaria la investigación a fondo de estos episodios, por ahora localizados a un lugar, no se puede descartar que sean manifestaciones iniciales. El ataque vandálico no es un acto sencillo como fue organizado en su duración y con instrumentos de destrucción adecuada, barras de hierro, piedras como proyectiles, etc.

No puede descartarse que sean expresiones de organizaciones antidemocráticas que atentan contra la seguridad de los ciudadanos y con su convivencia. Estos episodios no pueden aislarse del ataque a emergencias móviles médicas en zonas “rojas”.



Además de la represión puntual de los ataques es necesario un estudio del fenómeno, para orientar la prevención e identificación de los responsables de esa posible organización. No los considero actos aislados.