Sin reintegro de fondos

@| El Encuentro Internacional de Acordeones, que se realiza cada dos años en Salto, obtuvo la aprobación en 2017 como “Proyecto postulado en Fondos de Incentivo Cultural (FI)”. Los Fondos de Incentivo Cultural (FI), regidos por la Ley Nº 17.930 de 2005 (art. 235 al 250 inclusive), benefician a proyectos de artes, patrimonio y tradiciones culturales en todo el país.

Estos fondos se integran con aportes de las empresas contribuyentes al IRAE y al Impuesto al Patrimonio que reciben beneficios fiscales de acuerdo con la modalidad de apoyo utilizada: Fondo Global o Proyectos Específicos. A partir del 1° de Enero de 2012 gozan del mismo beneficio las Personas Físicas (ver Ley 18834 art. 190), bajo el lema Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios.



Básicamente, las empresas aportan a un proyecto determinado, a través de la comisión que los administra (CONAEF), y reciben a cambio beneficios impositivos. Para que los proyectos puedan ser beneficiados con esta modalidad, FI cada año llama a postulación.



Cumpliendo con los requisitos, postulamos el 7°Encuentro Internacional de Acordeones, Mtro. Silvio B. Previale, en la categoría música Nº de proyecto M3.17.2 habiendo sido aprobado. Ya que cumplimos con los requisitos establecidos en las Bases: Pueden postular; Personas físicas formalizadas para el ejercicio de su actividad; salvo aquellos proyectos individuales que no contraten recursos humanos y aquellos colectivos que incluyan en el proyecto presentado los gastos de su formalización. En todos los casos deberán ser mayores de edad, uruguayas o extranjeras, con residencia legal. Personas jurídicas uruguayas, públicas o privadas.



Además, pasamos el Procedimiento de selección que implica el Control administrativo de la postulación, donde el CONAEF evaluó el cumplimiento de las formalidades administrativas, incompatibilidades e incumplimientos de los proyectos y promotores postulados, previo informe de la oficina FI, pudiendo resultar en la no admisión de las propuestas en la convocatoria, cosa que no sucedió, y se nos aprobó (Ver página del FI)

En mayo de 2018, el CONAEF recibió aporte de empresas salteñas, y al solicitar el reintegro, cómo lo establece el procedimiento, el Sr. Germán Casco, no informa de dificultades y objeciones a la solicitud. Comenzamos allí una serie de reclamos y consultas vía mail, la mayoría de ellas sin respuesta. Finalizada la ejecución del proyecto, y con el Balance Contable aprobado por el Cr. Bruno Mori (C.J.P.P.U. 133.809), siguen sin liberarse los aportes “privados” a nuestro proyecto.



En marzo de este año, hemos formalizado el reclamo a través del Expediente 2019-11-0003-0390 sin respuestas de ninguna índole, CONAEF no ha respondido ni el trámite administrativo ni nuestros correos electrónicos, por lo que entendemos que unilateralmente han retenido los fondos aportados a nuestro proyecto sin explicaciones.



Debemos agregar además que en ediciones anteriores 2012 y 2014, 4º y 5º Encuentro Internacional de Acordeones, pudimos recibir los aportes a través de FI sin inconvenientes, y que además esta edición 2018 había obtenido un premio de Fondos Concursables para la Cultura, los cuales se justificaron con el mismo balance que el presentado en FI, habiendo sido aprobado.